Jeugdvoorzitter reageert na mishandeling arbiter: ‘Blijf met je vingers van de scheids af!’

Tijdens een jeugdwedstrijd tussen teams van OWIOS uit Oldebroek en WSV uit Apeldoorn van afgelopen zaterdag slaat de vlam in de pan. De arbiter bij deze wedstrijd geeft meerdere rode kaarten aan de uitploeg, wat hij moet bekopen met enkele verwondingen, waaronder een pijnlijke rug. Maar niet alleen de arbiter wordt geraakt, ook omstanders die de scheids willen helpen worden de dupe.

Op de website van OWIOS is te lezen dat de daders van een 'zeer triest incident' gezocht worden. “De scheidsrechter is door een aantal personen geslagen en geschopt. Ook andere personen die de scheidsrechter wilden beschermen zijn geraakt. Uiteraard is dit gedrag volkomen onacceptabel en daarom willen we ook dat de daders hiervoor hun verdiende straf krijgen.” Er wordt eveneens vermeld dat de KNVB deze gebeurtenis verder gaat onderzoeken.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met De Stentor gaat Henk Sneller, jeugdvoorzitter bij OWIOS, in op de situatie. “Het gaat er niet om wat ik ervan vind, maar wat de KNVB ervan vindt. We betreuren ten zeerste wat er is gebeurd en verlenen alle medewerking aan de KNVB. Een verenigingsadviseur heeft contact met de voorzitter van OWIOS om de zaak op papier te krijgen. Een onafhankelijke aanklager zal dan naar de zaak gaan kijken. Al met al is het natuurlijk heel vervelend dat dit gebeurd is.” Ook wil Sneller dat men zich aan gedragscodes houdt. “Dit soort dingen horen niet op de velden, dat mag duidelijk zijn. Je blijft met je vingers van de scheidsrechter af!”

Ooggetuige Marleen van Beek, de moeder van een van de spelers van WSV, doet ook haar verhaal bij De Stentor. “Uiteindelijk stonden ze nog maar met acht man op het veld. De aanvoerder had al rood, waardoor mijn zoon de aanvoerdersband om had. Hij is toen naar de scheidsrechter gelopen om verhaal te halen: ‘Dit kan niet meer zo’, zei hij.’’ Daarna grijpt hij mijn zoon zo bij de keel en mept hij hem met de platte hand in zijn gezicht. Een volwassen man hoort kinderen niet in het gezicht te slaan.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vrouwelijke fan scheldt PSV-spelers één voor één uit bij aankomst in Nijmegen

PSV had allesbehalve een warm welkom in Nijmegen voor het uitduel met NEC.