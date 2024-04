Hans Nijland in Vandaag Inside beticht van leugens: 'Daar klopt helemaal niets van!'

Kandidaat KNVB-voorzitter Hans Nijland wordt in Vandaag Inside door Wierd Duk beticht van liegen. Beide Groningers voetbalden in een ver verleden samen in de jeugd van de Sappemeerse amateurclub HSC, waarvan de voormalig directeur van FC Groningen inmiddels voorzitter is. Nijland beweerde vorige week in een interview met De Telegraaf dat Duk er destijds 'geen klote van kon'.

Wilfred Genee brengt het gesprek in de uitzending van woensdagavond op het bewuste interview: "Jij bent woedend begreep ik, op Hans Nijland toch? Die heeft jou kapotgemaakt in de media!", zegt de presentator. Duk beaamt dat: "In mijn eigen krant!" Het beeld dat oprijst uit het vraaggesprek met de oud-directeur van FC Groningen wil de Duk echter meteen rechtzetten: "Daar klopt helemaal niets van", zegt hij. "Hij moet zich vergissen, want ik was juist altijd degene die altijd de steekballen op Hans gaf. Ik was rechtsback en ik speelde dan naar Hans, die gaf hem dan nooit meer af, dat is typisch Hans Nijland natuurlijk."

Ook de passage waarin Nijland stelt dat de ouders van Duk 'elk weekend meegingen' is pertinent niet waar, stelt laatstgenoemde: "Hij heeft gewoon een verhaal verzonnen en mijn collega (Jeroen Kapteijns, red.) heeft het in de krant gezet." Toch hoopt hij dat zijn oud-teamgenoot op 27 mei wordt verkozen tot voorzitter van de KNVB: "Waarom? Omdat hij een geweldige vent is."

Johan Derksen ziet het wel zitten: "Ik heb nog niemand gesproken die er tegen is. Kijk, als die politieagent (Frank Paauw, red.) niet aanvaardbaar is, dan wordt Hans het beste alternatief." Genee stipt aan dat Nijland de tien benodigde stemmen om mee te doen aan de verkiezing, waarin ook voormalig D66-Kamerlid Jeanet van der Laan zich kandidaat stelt, inmiddels binnen zou hebben. Derksen: "Ik vind Hans een uitstekende kandidaat daarvoor. Die man heeft het goed gedaan, veel ervaring in de voetballerij."

