Johan Derksen opent uitzending met spijkerharde woorden en spreekt tafelgast recht in gezicht aan

Ozcan Akyol is maandagavond teruggekeerd in het programma Vandaag Inside. Er ontstond een relletje in het medialandschap wegens uitspraken van Akyol over een vermeend filmpje van Matthijs van Nieuwkerk, waar Johan Derksen maandag in de uitzending direct op is teruggekomen. De oud-voetballer is hard voor Akyol.

"Dat ben ik niet met je eens", zegt Derksen als Akyol aangeeft geen spijt te hebben van eerdere uitspraken in Vandaag Inside over de situatie rondom Matthijs van Nieuwkerk. "Je hebt het een beetje onhandig gedaan. Ik heb hier ook wel eens dingen onhandig gedaan, maar dan kom ik er de volgende dag op terug. Jij hebt echt moeite om toe te geven dat je zelf ook schuld hebt aan het hele relletje. Je hebt geen boetekleed in je karakter."

Artikel gaat verder onder video

Akyol kaatst de bal vervolgens terug naar Derksen en vraagt De Snor wanneer hij live op televisie voor het laatst sorry heeft gezegd: "Nou, met Angela de Jong heb ik hier uit mijn nek zitten lullen en dan moet je dat de volgende dag zeggen", geeft Derksen aan, waarna Akyol nog even terugkomt op het feit dat hij geen spijt heeft van zijn uitspraken. De columnist krabbelt iets terug: "Ik had misschien niet over het filmpje moeten beginnen, dat was onhandig, maar voor de rest?"

