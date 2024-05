RKC Waalwijk boekt grootste uitzege ooit in de Eredivisie

RKC Waalwijk heeft de belangrijke uitwedstrijd bij Heracles Almelo met liefst 0-5 gewonnen. David Min was met drie treffers de gevierde man. De ploeg van trainer Henk Fraser wipt door de overwinning over Excelsior, dat nu zestiende (play-offs) staat en maandag nog in actie komt tegen N.E.C. De Rotterdammers kunnen dan weer een punt boven RKC komen. Voor Heracles kan het sein nog steeds niet op veilig en hangt het spookbeeld van twee jaar geleden als een donkere wolk boven de stad. Volgende week wacht de zware uitbeurt bij Excelsior, dat morgen op drie punten kan komen van Heracles.

Heracles waande zich twee seizoenen geleden ook veilig. De laatste drie wedstrijden werden toen verloren waardoor het toch nog op een nacompetitieplaats terecht kwam en de Almeloёrs werden uitgeschakeld door Excelsior. De voorlaatste wedstrijd was toen bij RKC, waar met 2-0 werd verloren. Nu stond deze stand na afloop van de eerste helft ook op het scorebord in het voordeel van de Waalwijkers door een vroege treffer van David Min en rake kopbal vlak voor rust van Jurien Gaari.

Onder een striemend fluitconcert droop Heracles af richting de kleedkamer waar trainer Erwin van de Looi rigoureus ingreep. Aanvoerder Justin Hoogma, Marko Vejinovic en Sem Scheperman mochten onder de douche. Zij werden vervangen door Jetro Willems, Jordy Bruijn en Mario Engels. Heracles begon nog wel fel maar modderde al snel maar weer wat aan. De thuisclub hanteerde een veel te laag tempo en miste de overtuiging. Het gemor vanaf de tribune en onderling nam toe. Ondertussen miste Niemeijer een beste kans op de 0-3. Het bleek uitstel van executie voor Heracles, want een assist geven ging de RKC-middenvelder beter af. Min schoof de voorzet van Niemeijer simpel binnen. In de laatste tien minuten sloeg RKC nog twee keer genadeloos toe. Shawn Adewoye zette de bezoekers op 0-4 en kort erna werd het zelfs 0-5 toen Min zijn derde van de middag binnenschoot. Het is voor RKC de grootste uitzege ooit in de Eredivisie.

RKC krikte het doelsalo zodoende flink op. Het staat nu op -16 tegen -20 van Excelsior, dat maandag dus nog in actie komt. Volgende week ontvangt RKC nog PEC Zwolle waarna het op de slotdag kampioen PSV bezoekt. Heracles zal volgende week bij Excelsior en een week later thuis tegen Fortuna Sittard nog flink aan de bak moeten om verder onheil te voorkomen.