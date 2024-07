Sleutelspeler van Feyenoord is na 'heel vage blessure' weer terug op trainingsveld

Goed nieuws voor Feyenoord: lijkt weer mee te trainen. Op een foto is hij donderdag te zien bij op trainingscomplex 1908, met andere spelers van Feyenoord.

Timber kampt al langere tijd met een blessure: binnenband en vocht achter zijn knie hielden hem aan de kant. Door de vragen omtrent zijn fitheid zat hij niet bij de (voorlopige) EK-selectie van het Nederlands elftal. Vorige week vertelde Timber bij het YouTube-programma Matchday dat hij ‘tijd en rust’ nodig heeft.

Hij sprak van een 'heel vage blessure'. Hij wilde zelf graag op het EK spelen en was bereid om daarvoor risico's te nemen, maar dat bondscoach Ronald Koeman vond hem niet fit genoeg. "Het was vanwege mijn geloof makkelijk om te accepteren. Het moest gewoon zo zijn”, zei Timber daar zelf over. “Ik ben heel het seizoen fit geweest, heb gevlamd en mijn ding gedaan. Nu heb ik een gekke blessure, waardoor ik er niet bij ben. Het moet gewoon zo zijn, dus ik accepteer het gewoon. Ik heb nu ook het WK in mijn hoofd. Er zijn veel blessings geweest dit jaar. Het EK zit er niet bij, maar ik ben dankbaar.”

De 23-jarige middenvelder speelde op 5 mei zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord, in de Eredivisie tegen PEC Zwolle. Nu staat hij dus weer op het trainingsveld; Timber zal hopen op tijd fit te zijn voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal, op zondag 4 augustus tegen landskampioen PSV.