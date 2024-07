Wilfred Genee gelooft zijn ogen niet: 'Hij was niet goed, die moest opgenomen worden!'

Johan Derksen en Wilfred Genee hebben zich zondagavond gestoord aan Engeland-doelman . De goalie van Everton zorgde in de extra tijd van de wedstrijd tussen Engeland en Slowakije voor ergernis, wegens de manier waarop hij reageerde op het vangen van een bal. Genee dacht zelfs dat er iets ernstigs aan de hand was.

Derksen snijdt het onderwerp aan in de uitzending van Vandaag Inside Oranje. Hij keek zondagavond met irritatie naar Pickford, iets waar veel voetbalsupporters op sociale media last van hadden: "Wat mij ontzettend stoort aan dat elftal, dat is die verschrikkelijke keeper van Everton. Een keeper met afgezakte kousen, die ziet eruit als een keeper van het zesde elftal van een amateurclub", stelt De Snor.

Genee haakt vervolgens in op het verhaal van Derksen: "Zag je hoe blij hij was op het einde, toen hij die bal had? Die was niet goed! Die moest opgenomen worden, die gozer", stelt de presentator van het populaire programma: "Hij lag daar en ik denk hij is niet goed meer. Er is iets gebeurd, lachgas?", zegt Genee, waarna Derksen reageert: "Hij gedraagt zich het hele jaar zo bij Everton."

Bekijk hieronder het fragment van Jordan Pickford gedurende het einde van de wedstrijd tussen Engeland en Slowakije: