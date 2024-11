Flashscore Team van de Week: Ajacied maakt indruk, Feyenoord en PSV goed vertegenwoordigd

PSV en Feyenoord boekten ruime zeges en zijn goed vertegenwoordigd in het Flashscore Team van de Week met respectievelijk drie en twee afvaardigingen. Ook PEC Zwolle maakte een goede beurt en levert twee spelers af.

Jasper Schendelaar, PEC Zwolle, 7.7

PEC boekte tegen Fortuna Sittard een cruciale overwinning en verliet daarmee de degradatiezone in de Eredivisie. Doelman Schendelaar moest weliswaar een keer vissen, maar was met een mooie uitworp de aangever bij de 3-1, tevens de eindstand.

Rick Karsdorp, PSV, 8.2

PSV herstelde zich van de nederlaag tegen Ajax vorig weekend. Op bezoek bij NAC Breda werd vrij eenvoudig met 3-0 gewonnen. Rechtsback Karsdorp was een van de uitblinkers aan de kant van de Eindhovenaren.

Thomas Beelen, Feyenoord, 8.4

De verdediger van Feyenoord moest vanaf de bank beginnen in Almere, maar zorgde nog geen tien minuten na zijn invalbeurt voor de bevrijdende 3-1. Met een gelukje kreeg Beelen de bal voor zijn voeten en vanaf een meter of tien schoot hij de bal in het net.

Ivan Marquez, NEC, 8.3

NEC wist voor de tweede week op rij te winnen. Na de ruime zege op FC Groningen een week eerder werd op bezoek bij RKC een nieuwe puike zege geboekt: 3-0. Het slotakkoord was voor de Spaanse verdediger, die vlak voor tijd met een kopbal de eindstand bepaalde.

Davy Klaassen, Ajax, 8.3

Tegen FC Twente kwam Ajax tot twee keer toe terug van een achterstand. De eerste keer was het Klaassen die een voorzet van Kenneth Taylor bij de tweede paal binnenwerkte. Het was alweer het zesde competitiedoelpunt dit seizoen van de middenvelder.

Hwang In-beom, Feyenoord, 8.7

De Zuid-Koreaanse middenvelder blijft imponeren in het rood-wit van Feyenoord. Tegen Almere kopte hij al na drie minuten de openingstreffer tegen de touwen.