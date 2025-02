Spoorboekje: Ajax kan koppositie overnemen, Europese topduels op tv

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 9 februari 2025.

Vandaag staan er weer spannende wedstrijden op het programma. In de Eredivisie neemt Ajax het op tegen Fortuna Sittard en een overwinning is voldoende om de koppositie over te nemen van PSV, op basis van het aantal verliespunten. Ook nummer drie FC Utrecht, nummer vijf AZ en nummer zes FC Twente komen in actie. Daarnaast zijn er ook internationale topwedstrijden te volgen, zoals Sevilla tegen Barcelona in LaLiga en Napoli tegen Udinese in de Serie A. Mis niets van de actie en bekijk het volledige overzicht van live-uitzendingen op tv.

Wedstrijden

Artikel gaat verder onder video

Fortuna Sittard - Ajax (14:30 uur): Ajax reist af naar Sittard voor een ontmoeting met Fortuna. Na een reeks sterke prestaties willen de Amsterdammers hun goede vorm voortzetten en in puntenaantal gelijk komen met PSV.

sc Heerenveen - FC Twente (16:45 uur): FC Twente gaat op bezoek bij Heerenveen. Beide teams zijn gebrand op een overwinning om hun positie in de Eredivisie te versterken. Het belooft een spannende strijd te worden.

Sevilla - Barcelona (21:00 uur): In LaLiga staat een kraker op het programma. Sevilla ontvangt Barcelona in een duel dat altijd garant staat voor spektakel. Barcelona kan met een zege profiteren van het gelijkspel tussen Real Madrid en Atlético Madrid van zaterdagavond.

Napoli - Udinese (20:45 uur): In de Serie A neemt Napoli het op tegen Udinese. Napoli wil zijn sterke seizoen voortzetten en de drie punten thuis houden.

Plymouth Argyle - Liverpool (16:00 uur): In de FA Cup speelt Liverpool tegen Plymouth Argyle. Liverpool is de favoriet, maar de FA Cup staat bekend om verrassingen.

Voetbal op TV

12:15 uur: FC Utrecht - Almere City FC, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

12:15 uur: VVV-Venlo - MVV Maastricht, ESPN 4 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

13:30 uur: Fortuna Sittard - Ajax, ESPN - live verslag van het Eredivisie-duel

14:30 uur: RKC Waalwijk - NAC Breda, ESPN 4 - live verslag van het Eredivisie-duel

16:45 uur: AZ Alkmaar - PEC Zwolle, ESPN 4 - live verslag van het Eredivisie-duel

16:45 uur: sc Heerenveen - FC Twente, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

20:45 uur: Napoli - Udinese, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Serie A-duel

21:00 uur: Sevilla - Barcelona, Ziggo Sport - live verslag van het LaLiga-duel

Vandaag jarig

Florian Jozefzoon: 🎈 De Nederlandse voetballer blaast vandaag 34 kaarsjes uit.

Angelos Charisteas: 🎂 De oud-spits van onder meer Ajax en Feyenoord, die in 2004 de EK-finale besliste, viert zijn 45e verjaardag.

Mitchell Dijks: 🎉 De Nederlandse voetballer is vandaag jarig en wordt 32 jaar.

Jordi Cruijff: 🎈 De Nederlands-Spaans voetballer en zoon van Johan Cruijff viert zijn 51e verjaardag.