Hedwiges Maduro doet open sollicitatie bij Ajax: 'Ik ken de club'

Hedwiges Maduro staat open voor een terugkeer in het trainersvak als hoofdcoach van Jong Ajax. De analist liet in het programma WK-praat doorschemeren dat hij een belletje uit Amsterdam zeker niet zou negeren. De oud-international reageerde daarmee op een directe vraag van Hans Kraay jr., die hem polste voor de vacante positie bij de Amsterdamse beloftenploeg.

De functie van hoofdtrainer bij Jong Ajax is momenteel vacant, nadat officieel bekend werd dat de samenwerking met Óscar García per direct is beëindigd. Maduro zit op zijn beurt sinds zijn ontslag bij Almere City zonder club. en is tegenwoordig een vast gezicht als analyticus bij ESPN. Tijdens de uitzending sprak Kraay over het spel van Tahith Chong in in de wedstrijd van Curaçao. "Ze kwamen er een keer of zeven echt fantastisch uit. Drie of vier keer verzaakte Chong alleen om de eindpass goed te geven."

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Maduro ging vervolgens dieper in op een specifieke spelsituatie uit de eerste helft van de wedstrijd "In de eerste helft was het een drie-tegen-twee situatie", analyseerde hij. "Dan moet hij hem naar links geven, maar hij dribbelt door het midden en kiest daarna de rechterkant", vervolgde hij zijn betoog. Volgens de analist had die specifieke aanval minimaal een schot op doel of zelfs een openingstreffer moeten opleveren. Die gedetailleerde lezing van het spelletje viel direct op bij zijn tafelgenoot. "Nou hoor ik echt een trainer praten", reageerde Kraay direct. "Moet jij geen trainer van Jong Ajax worden?" vroeg hij zich hardop af.

Maduro hield zich vervolgens niet op de vlakte over een mogelijke nieuwe stap in zijn trainersloopbaan. "Ik moet niks, maar ik sta er wel voor open", reageerde hij. "Als ze me bellen, wil ik altijd luisteren", voegde hij daar zonder aarzeling aan toe. De analist gaf aan in principe voor elke serieuze uitdaging open te staan, en dus ook voor een terugkeer binnen de muren van De Toekomst. Kraay probeerde hem daarna verder te verleiden door te stellen dat de Amsterdamse beloften de perfecte omgeving bieden om weer fulltime in het trainersvak te stappen.

Hoewel de voormalig assistent van de hoofdmacht aangaf de clubcultuur en de huidige beleidsbepalers goed te kennen, bleef hij gereserveerd over de nabije toekomst. "Ik ken Ajax natuurlijk goed, ook de structuur daar", stelde hij vast. Vervolgens stelde Kraay de prangende vraag of er al contact is geweest Jordi Cruijff. "Ik ken hem alleen van gedag zeggen, niet persoonlijk", reageerde Maduro.