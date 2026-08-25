De wedstrijd in de Turkse competitie tussen Kocaelispor en Amedspor heeft een vervelend staartje gekregen. De lokale aanklager heeft namelijk een arrestatiebevel uitgevaardigd jegens vijf supporters van Kocaelispor.

Het competitieduel tussen Kocaelispor en Amedspor lag maandagavond onder een vergrootglas. Het was voor Amedspor namelijk de eerste wedstrijd op vreemde bodem sinds de promotie naar het hoogste niveau dit seizoen. Amedspor is afkomstig uit Diyarbakir, een stad uit het oosten van Turkije met overwegend Koerdische inwoners. De Koerdische naam van Diyarbakir is ‘Amed’, wat de naam van de club verklaart.

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De wedstrijd was uiteindelijk een prooi voor Kocaelispor. De club uit Izmit, gelegen in het noordwesten van Turkije, was met name in het eerste half uur de bovenliggende partij en zegevierde uiteindelijk met 2-0. Berkan Kutlu schoot de thuisploeg na een kwartier op voorsprong met een schot van afstand, waarna Matej Maglica drie minuten voor tijd de eindstand bepaalde met een kopgoal.

Al bij het begin van de wedstrijd openbaarden supporters van Kocaelispor op de lange zijde van het stadion enkele gele vuilniszakken. Een politiek statement dat voor Amedspor en veel supporters van de Koerdische club een doorn in het oog is: de gele zakken staan symbool voor de jarenlange militaire strijd van het Turkse leger met Koerdische militanten. Gedode Koerdische militanten werden in het verleden in gele zakken geborgen door het Turkse leger en aan het volk getoond als teken van militair succes.

De getoonde gele vuilniszakken in het stadion van Kocaelispor komen op een extra gevoelig moment, gezien het vredesproces dat momenteel in Turkije loopt tussen Turken en Koerden. De Koerdische militante beweging PKK maakte eind vorig jaar namelijk bekend zich terug te gaan trekken uit Turkije, terwijl eerder deze maand in het Turkse parlement een nieuwe wet werd aangenomen om de zogenoemde Koerdische kwestie in Turkije op te lossen. De wet beoogt onder meer strafvermindering voor veroordeelden in Turkije vanwege aan de PKK gelieerde activiteit.

Bij Amedspor heeft men verontwaardigd gereageerd op de gele vuilniszakken die werden getoond door supporters van Kocaelispor. “De sfeer in het stadion en de gebezigde taal en symbolen zijn zorgwekkend in het kader van de sociale cohesie en de verbindende geest van sport. We zullen nooit toestaan dat deze gebeurtenissen, die plaatsvonden onder de ogen van alle autoriteiten, worden genegeerd”, schrijft voorzitter Nahit Eren dinsdag op X. De beleidsbepaler doet een beroep op zowel de autoriteiten als de Turkse voetbalbond om ‘het nodige onderzoek te doen en benodigde juridische en administratieve maatregelen te treffen‘.

De lokale aanklager van Kocaeli lijkt daar in elk geval gehoor aan te willen geven: diverse Turkse media melden dinsdag dat er in totaal vijf arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd jegens de supporters die de gele vuilniszakken openbaarden tijdens de wedstrijd. De arrestatiebevelen zijn onder meer gebaseerd op artikel 216 van het Turkse Wetboek van Strafrecht, welk artikel ‘het aanzetten van het publiek tot haat en vijandschap, of het publiekelijk vernederen van een bevolkingsgroep’ verbiedt.