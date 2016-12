"Zou raar zijn als Stam dit project na zes maanden al verlaat"

17:43 – Volgens de geruchten is Jaap Stam een van de kandidaten om de onlangs ontslagen Bob Bradley bij Swansea City op te volgen. Volgens Brian Tevreden, de technische man bij Reading, is er echter geen sprake van dat Stam op korte termijn vertrekt.



"Dat ik Jaap hier naartoe heb gehaald is niet zonder reden", vertelt hij in gesprek met Get Reading. "Het zou heel raar zijn als hij dit project na zes maanden al verlaat. Zeker om dan een club te gaan trainen die momenteel tegen degradatie vecht. Hij doet het uiteraard prima en als er een club aan het einde van het seizoen komt, dan is een vertrek al een stuk logischer."



"Vorige week hebben we nog even samen gesproken", vervolgt Tevreden. "Het ging over verschillende dingen, maar niet over Swansea, want dat is niet belangrijk voor hem of voor mij. Alles wat er nu toe doet, is de wedstrijd van aanstaande vrijdag."



Onder Stam staat Reading halverwege de competitie op een derde plek. Met een zege op Fulham aanstaande vrijdag zou de club al een grote zaak doen in de strijd om de play-offs om promotie en degradatie.