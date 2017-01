Niet Eriksen, maar Schmeichel is Voetballer van het Jaar

9:33 – Net als een jaar eerder is Kasper Schmeichel verkozen tot Voetballer van het Jaar in Denemarken. De 30-jarige doelman van Leicester City wist de bij Tottenham Hotspur uitblinkende Christian Eriksen en Thomas Delaney voor zich te houden in de verkiezing voor de beste van 2016.



Op een sportgala in het Deense Herning mocht Schmeichel de prijs zaterdagavond in ontvangst nemen. Hij kreeg deze overhandigd door zijn vader Peter Schmeichel, die vroeger als keeper naam maakte bij Manchester United en de nationale ploeg van Denemarken.



Met een grote glimlach nam Schmeichel junior de prijs in ontvangst. Met Leicester City wist hij vorig seizoen op sensationele wijze kampioen te worden in de Premier League. De doelman was een van de steunpilaren in het succeselftal van manager Claudio Ranieri.



In zijn speech pleitte Schmeichel voor een verschuiving in de Deense mentaliteit. "Degenen die mij kennen weten dat ik soms groot denk. Ik ben niet bang om met mijn ambities te koop te lopen. Dat kan gevaarlijk zijn in een land als Denemarken. Ik denk dat we dat als land moeten verbeteren."