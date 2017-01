Ook prijzen voor Atletico Nacional, Falcão en Lloyd

20:22 – Niet alleen voor Cristiano Ronaldo is het een prachtige dag, ook enkele andere teams en spelers zijn door de FIFA in het zonnetje gezet. Zo won Atlético Nacional de FIFA Fair Play Award, werd Carli Lloyd verkozen tot de beste speelster van 2016 en sleepte zaalvoetballer Falcão een mooie onderscheiding in de wacht.



Atlético Nacional kreeg de prijs vanwege hun mooie gebaar in 2016. De Colombiaanse ploeg zou in de finale van de Copa Sudamericana spelen tegen Chapecoense, maar die club werd slachtoffer van de verschrikkelijke vliegtuigramp. Atlético Nacional besloot vervolgens om de prijs aan de geteisterde club uit Brazilië te schenken.



Ook Falcão werd maandag de winnaar van een FIFA-prijs. De Braziliaanse zaalvoetballer liet de fans tijdens zijn loopbaan genieten van zijn weergaloze kwaliteiten en besloot in 2016 een punt achter zijn carrière te zetten. Hij heeft daardoor de Oeuvre Award gekregen van de voetbalbond.



Carli Lloyd is eveneens in de prijzen gevallen. De 34-jarige Amerikaanse, die speelt bij Houston Dash, werd verkozen tot de beste speelster van 2016.