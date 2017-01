Gouriye staat voor overstap naar Deense competitie

19:15 – Ninos Gouriye staat op het punt een contract te ondertekenen bij Vendsyssel FF uit Denemarken. De aanvaller wist een positieve indruk te maken tijdens een proefperiode. Gouriye had bij SC Cambuur nog een contract voor een half jaar.



De 26-jarige speler was in het verleden onder meer actief voor Heracles Almelo en ADO Den Haag. Cambuur is bereid mee te werken aan een transfer omdat hij in Leeuwarden niet in de toekomstplannen voorkomt. Vendsyssel komt in Denemarken uit op het tweede niveau. Ook Dario Tanda staat bij die club op de loonlijst.



Gouriye stond volgens TC/Tubantia ook in de belangstelling van Hibernian FC en Dunfermline Athletic FC uit Schotland. Gouriye maakte in 2011 voor FC Twente zijn debuut in het professionele voetbal. Tot een doorbraak in het eerste elftal kwam het niet in Enschede.