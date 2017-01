Interview: Groningse bikkel droomt van Premier League

14:00 – Nee, een geweldige pot was de Derby van het Noorden tussen Heerenveen en Groningen (0-0) zondag niet. Toch was het wel een echte derby, met veel duels en strijd. Dat vond Juninho Bacuna niet erg. De pas 19-jarige middenvelder houdt namelijk wel van zo'n 'Engelse' wedstrijd. Mede daarom hoopt hij ooit, net als zijn grote voorbeeld en broer Leandro, in de Premier League terecht te komen.



Beleving

Na de noordelijke derby sprak FCUpdate.nl met Bacuna, die met de week beter wordt en inmiddels uitgegroeid is tot een vaste basiskracht van Groningen. Hij zag een prima eerste, maar een mindere tweede helft in Heerenveen. "Dit puntje is daarom wel oké. We zijn wel tevreden", vertelt Bacuna. Als rasechte Groninger vindt hij de derby een speciale wedstrijd. "Ik ben een jongen van de stad, een echte Groninger, en een derby wil je nooit verliezen. Daar hebben we alles aan gedaan. De wedstrijd leeft namelijk in de hele groep. Een derby is een derby."



Bacuna heeft naast de strijd op de Friese grasmat genoten van de 1200 meegereisde fans. "Ik ben trots op ze. Ze hebben de hele wedstrijd achter ons gestaan en veel kabaal gemaakt. Dat gaf ons echt een goed gevoel. Het geeft je toch een extra procentje", aldus Bacuna, die het wel een typische derby vond. "Het ging op en neer en er was veel strijd, duels en beleving. Iedereen ging er vol voor, het was een echte derbywedstrijd."



"Ik trek m'n pootje niet terug"

Het moge duidelijk zijn dat dit precies het spelletje is waar Bacuna van houdt. Hij is krachtig, heeft lef en deinst nergens voor terug. "Ik hou van duels en ga er altijd vol voor. Zo'n wedstrijd vind ik echt lekker. Het bikkelen is zeker mijn ding", zegt de jonge middenvelder. "Dat zit echt in mij. Ik heb dat altijd al gehad. Ik ben niet iemand die snel z'n pootje terugtrekt. Ik ga er altijd voor en hou van strijd. Dan vlieg je er wat sneller in dan iemand anders", aldus de Groninger.

Iemand die een vergelijkbare speelstijl heeft, is zijn broer Leandro Bacuna. "Hij is ook een speler die niet snel zijn voet terugtrekt en altijd vol de duels in gaat", aldus Juninho, die zijn broer dan ook als grote voorbeeld beschouwt. "Ik kijk vooral naar hem", zegt het talent van Groningen, dat de verrichtingen van zijn broer bij Aston Villa nauwlettend in de gaten houdt. Leandro speelt in de Championship ook op het middenveld, al wijkt hij soms uit naar de flank. "Hij is hetzelfde type. Ik heb dagelijks contact met hem. Hij kijkt ook bijna elke wedstrijd van mij. De derby zal hij vast ook wel gekeken hebben. Na een wedstrijd stuurt hij altijd wel wat berichtjes."





Premier League

Met Villa speelde Leandro Bacuna drie seizoenen lang in de Premier League. Van dit decor droomt zijn broertje. "Ik wil eerst een échte vaste waarde worden in Groningen 1, daarna zien we wel hoe het loopt. Dromen? Die heeft iedereen. Mijn droom is om ooit in de Premier League te voetballen", aldus Bacuna, die dus ooit hetzelfde pad als zijn broer hoopt te bewandelen. "Het is ook een droom van mij om samen met hem te spelen."Tot dusver staat de teller bij Bacuna op 45 officiële duels voor Groningen, waar hij van invaller tot basiskracht uitgroeide. Het kind van de club is nog maar 19 jaar, maar maakt indruk met zijn atletische postuur, duelkracht en bravoure. "Het gaat steeds beter. Ik ontwikkel mezelf goed en blijf elke dag hard werken. Ik zorg dat ik op de wedstrijddagen alles kan geven voor het team en de club en dat gaat momenteel goed. Dat merk ik ook aan veel dingen: je komt meer in beeld bij iedereen en krijgt steeds meer interviews. Ik word steeds belangrijker en betrouwbaarder, dat is mooi. Nu is het zaak om door te groeien."Door: Koen Jans