FA Cup: vijfdeklasser krijgt droomaffiche tegen Arsenal

8:04 – De loting voor de vijfde ronde van de FA Cup is maandagavond verricht. Voor Arsenal staat er een bezoekje aan Sutton United op de rol. De bescheiden club uit de National League, het vijfde niveau van Engeland, wist dit seizoen al voor bekerstunts te zorgen tegen AFC Wimbledon en Leeds United. Het stadion van het nietige Sutton heeft een capaciteit van slechts 5.000 toeschouwers, waardoor het duel mogelijk elders afgewerkt wordt.



Sutton United is niet de enige club uit de National League die nog actief is in de FA Cup. Dat geldt ook voor Lincoln City, dat Ipswich Town en Brighton & Hove Albion al uitschakelde. Deze ploeg stuit nu op Burnley.



Er staan nog geen Premier League-ontmoetingen op het menu in de vijfde ronde van de FA Cup. Titelhouder Manchester United en Manchester City spelen respectievelijk tegen Blackburn Rovers en Huddersfield Town. Tottenham Hotspur neemt het op tegen Fulham, Chelsea gaat op visite bij Wolverhampton Wanderers.



Arsenal krijgt onder meer met deze 45-jarige doelman te maken:



De volledige loting

Burnley - Lincoln CityFulham - Tottenham HotspurBlackburn Rovers - Manchester UnitedSutton United - ArsenalMiddlesbrough - Oxford UnitedHuddersfield Town - Manchester CityMillwall - Derby County/Leicester CityWolverhampton Wanderers - Chelsea