Vreven boos: "De spelers kunnen het niet opbrengen"

3 februari 2017 – Stijn Vreven liep vrijdagavond tegen zijn eerste nederlaag als trainer van NAC Breda aan. Vorige week hield de Belgische trainer door een late goal nog een punt over aan het uitduel met MVV Maastricht (1-1), maar in de uitwedstrijd tegen provinciegenoot FC Den Bosch bleef redding uit: 2-1.



Vreven is op zijn zachtst gezegd niet blij met de prestatie van NAC. "De nederlaag is niet het ergste, maar de manier waarop", bromt de Belg op de clubwebsite. "Er zat geen passie en geen collectiviteit in het team. Daar ben ik voor verantwoordelijk. De spelers kunnen het niet opbrengen om tot het gaatje te gaan. Zelfs zonder coach moet je er vol voor kunnen gaan. We moeten ons er vol op focussen om dat te gaan doen. Vandaag hebben we als collectief gefaald. Strijdkracht leveren, 90 minuten lang, dat is je beroep en je plicht als voetballer", aldus Vreven, die duidelijk niet al te vrolijk is.



Jari Oosterwijk was, weliswaar vanaf de strafschopstip, trefzeker bij zijn debuut voor NAC. "Ik had niet verwacht om te verliezen, zeker niet op deze manier", stelt Oosterwijk, die wel fris begonnen is aan zijn periode in Breda. "De eerste dagen bij NAC waren goed, ik heb een positieve indruk gekregen. Er zit veel creativiteit in de ploeg, maar we moeten vol de strijd aangaan."