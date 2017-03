Duitsland-Spanje in '18, Noord-Korea-Maleisië uitgesteld

14:52 – In de aanloop naar de titelverdediging oefent het Duitse elftal over iets meer dan een jaar tegen Spanje, zo werd vandaag bekend. De wereldkampioen van 2010 mag het op 23 maart 2018 opnemen tegen de regerend titelhouder. Vier dagen later speelt Die Mannschaft tegen Brazilië, dit duel vindt plaats in Berlijn.



Waar de Duitse bond al ver vooruit kijkt, heeft de Noord-Koreaanse bond problemen op korte termijn. Het duel dat met Maleisië gepland stond, kan door politieke onrust geen doorgang hebben. Kortgeleden werd de broer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un om het leven gebracht in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië.



De Maleisische bond had daarop aangedrongen bij de Aziatische voetbalbond, de AFC. De kwalificatiewedstrijd voor de Azië Cup zou op 28 maart aanstaande plaatsvinden in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongjang.