Beugelsdijk: "Voor slaan moeten ze tien duels geven"

22:59 – Tom Beugelsdijk kreeg dinsdagavond van de commissie van beroep van de KNVB te horen dat de aanklager betaald voetbal hem voor drie wedstrijden onvoorwaardelijk wil schorsen. Dit vanwege de slaande beweging richting Joachim Andersen in het duel met FC Twente.



Beugelsdijk kreeg in eerste instantie een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing waarvan één voorwaardelijk. ADO Den Haag ging daar niet mee akkoord en dus diende dinsdag de beroepszaak in Zeist. De club vond de straf buitenproportioneel, ook omdat Michiel Kramer vorig seizoen werd vrijgesproken vanwege een slaande beweging richting Ted van de Pavert. De aanklager vond dat geen goed argument. "Elke situatie heeft zijn eigen context. De aanklager heeft Kramer ook niet vrijgesproken, maar de commissie van beroep."



Beugelsdijk zelf was ook aanwezig om de situatie toe te lichten. "Hij komt vol met zijn voet op mijn voet waardoor ik een reactie maak en hem wegduw. Zodat hij niet kan koppen, want dat is mijn taak als verdediger. Hij is mijn directe tegenstander. Als hij scoort, ben ik de Sjaak", reageerde de verdediger volgens het Algemeen Dagblad. Omdat Beugelsdijk zijn vuist niet gebruikte eist de aanklager slechts drie wedstrijden. "Terecht. Daar moeten ze tien wedstrijden voor geven", aldus de ADO-speler.