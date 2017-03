Vier debutanten in selectie Italië, Pellè weer absent

14:39 – In de selectie van Italië heeft bondscoach Giampiero Ventura vier nieuwe namen een plekje gegeven. Alex Meret, Roberto Gagliardini, Leonardo Spinazzola en Danilo D'Ambrosio maken voor het eerst deel uit van de Squadra Azzurra. Italië speelt dinsdag 28 maart een oefenwedstrijd tegen het Nederlands elftal.



Voor de achttienjarige Alex Meret is de uitverkiezing speciaal, aangezien hij als enige in de Serie B actief is. De keeper van Spal heeft dankzij de aanwezigheid van Gianluigi Buffon en Gianluigi Donnarumma echter weinig uitzicht op speeltijd. Naast Meret debuteren ook Roberto Gagliardini (Internazionale), Leonardo Spinazzola (Atalanta) en Danilo D'Ambrosio (Inter) in het Italiaanse keurkorps. Graziano Pellè, spits van Shandong Luneng, is er na zijn aanvaring met de keuzeheer wederom niet bij. Aanstaande vrijdag speelt Italië in de WK-kwalificatie tegen Albanië, vier dagen later staat de oefeninterland tegen Nederland op de rol.



De selectie van Italië

Doel: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Spal)

Verdediging: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Danilo D'Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Milan), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Torino)

Middenveld: Daniele De Rossi (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Aanval: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter), Lorenzo Insigne (Napoli), Nicola Sansone (Villarreal), Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio)