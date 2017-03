"Opgaande lijn, maar tegen Bulgarije herkenden we niets"

26 maart 2017 – Danny Blind is zondagavond ontheven uit zijn functie als bondscoach van het Nederlands elftal. De waarnemend directeur betaald voetbal Jean-Paul Decossaux gaf op een persconferentie een toelichting over het besluit van de KNVB.



"Het is heel simpel", zegt Decossaux. "We hebben een tijdje een opgaande lijn gezien en daar waren we heel verheugd over. Er was vertrouwen dat het goed ging. Maar er was tegen Bulgarije niets dat we herkenden van dat waar we mee bezig waren. Als je kijkt naar onze positie is de kans dat we ons nog kwalificeren heel klein en dan moet je op een gegeven moment in grijpen en dat doe je in het voetbal op deze manier."



Decossaux geeft aan eerst samen met technisch directeur Hans van Breukelen de situatie te hebben besproken. "Toen hebben we Danny uitgenodigd en daar - we hadden niet eens zo heel lang nodig - verder over gesproken. De beslissingen zijn dus allemaal vanuit de bond genomen. Het standpunt van Danny na de wedstrijd tegen Bulgarije heeft het proces wel versneld."



Op de vraag of Blind het slachtoffer is geworden van de chaos binnen de voetbalbond, geeft Decossaux een ontkennend antwoord. "We zijn met heel veel dingen op de goede weg en we hoopten dat het ook op dit traject zo was. Maar helaas. Het voetbal is natuurlijk breder dan één poppetje maar je moet ergens beginnen." Binnen de KNVB wordt er al gewerkt aan het aanstellen van een opvolger. "We gaan hier niet aan beginnen op het moment dat we geen plan hebben."



Verder blijft het volgens Decossaux binnen de KNVB bij dit ene ontslag van Blind. "Een vertrek van iemand in een hogere in rang is absoluut niet aan de orde." Tot slot kwam ook nog de 'doorgetrapte' benoeming van Blind aan de orde. "Dat heeft niet heel goed uitgepakt. Dat heeft Bert van Oostveen later ook toegegeven."