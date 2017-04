Oranje -17 treft Engeland, Noorwegen en Oekraïne op EK

22:57 – Het Nederlands elftal tot en met zeventien jaar mag het tijdens het Europees kampioenschap opnemen tegen onder andere Engeland. Ook de leeftijdsgenoten van Noorwegen en Oekraïne zijn ingedeeld in de groep van het jeugdige Oranje.



Bondscoach Kees van Wonderen kan leven met de loting, al ziet hij in de Britten wel een sterke opponent. "Dat hebben we tijdens een oefenduel in Portugal eerder dit jaar al gemerkt. Als het team compleet is, is Engeland voor mij de grote favoriet. Noorwegen en Oekraïne ken ik niet, maar daar zullen we ons goed op voorbereiden. Wij moeten gewoon zorgen dat we bij de eerste twee van de groep zitten."



Een van de andere groepen bestaat uit het gastland Kroatië, Spanje, Italië en Turkije. "Dan hadden we het ook slechter kunnen treffen", zo concludeert Van Wonderen. Verder wordt er een groep gevormd door Duitsland, Servië, Ierland en Bosnië, terwijl ook Schotland, Frankrijk, Hongarije en de Faroër Eilanden bij elkaar zijn ingedeeld.



Het toernooi vindt plaats van 3 tot en met 19 mei 2017 in Kroatië. De beste vijf landen van het EK mogen zich later dit jaar in India melden voor het wereldkampioenschap.