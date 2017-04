Van der Gaag ziet positieve punten ondanks nederlaag

21:39 – Excelsior verloor dinsdag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, ondanks een voorsprong, met 1-3. Desondanks zag coach Mitchell van der Gaag na afloop wel positieve punten.



"We begonnen goed en deden de dingen die we hadden afgesproken. We scoorden ook en kregen daarna kansen op de 2-0, waarbij een doelpunt van ons werd afgekeurd. Dan is het spijtig dat het bij de tweede gelegenheid van Utrecht een penalty is. In het beeld van de wedstrijd had ik dat niet verwacht. We hadden redelijk de controle", aldus Van der Gaag bij de NOS. "In de tweede helft viel snel de 1-2 en daarna werd het gelijk 1-3."



"Daarna is de ploeg wel blijven vechten. We hadden nog kansen op de 2-3. Als die was gevallen, viel er misschien nog iets te halen. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd", vervolgde Van der Gaag. "Je verliest met 1-3, maar hetgeen we hebben laten zien is wel iets waarmee we verder kunnen. Alleen moet je dit in de toekomst wel elke keer brengen."