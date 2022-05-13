'Ajax zet streep door meenemen Schreuder-broer als assistent'

13 mei 2022, 23:09   Bijgewerkt: 6 december 2023, 15:25
PEC Zwolle hoeft vermoedelijk niet te vrezen voor het vertrek van hoofdtrainer Dick Schreuder. Hoewel de broer van de nieuwe Ajax-trainer Alfred Schreuder serieus werd genoemd als potentiële assistent-coach van de Amsterdammers, zouden de beleidsbepalers dat niet zien zitten. Derhalve is door die optie een streep gezet.

Dat schrijft De Telegraaf vrijdagavond althans. 'Door de naam van PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder ging als mogelijke assistent van zijn broer Alfred een streep, omdat Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar dat niet zien zitten', staat te lezen in een analyse over de aanstelling van Alfred Schreuder, die afgelopen week officieel werden.

De coach kwam over van Club Brugge en zal nog was assistenten meenemen, omdat Mitchell van der Gaag naar Manchester United zal verkassen. Bij zijn komst bij de Belgische topclub nam Schreuder assistent Danijel Zenkovic en keeperstrainer Carlo l'Ami mee in zijn technische staf. Laatstgenoemde zal normaliter niet opnieuw meekomen, omdat hij recentelijk bij Ajax is vertrokken. Zenkovic was eveneens ook werkzaam bij Ajax, maar deed dat in zijn vorige periode (2016-2019) in de jeugdopleiding.

Waarom Huntelaar en Hamstra een streep zetten door de mogelijke komst van Dick Schreuder, is niet bekend. De huidige hoofdcoach van PEC Zwolle maakte bij de gedegradeerde club veel indruk met de manier waarop hij zijn ploeg weer op de been bracht. Het was uiteindelijk niet genoeg en dus gaat Schreuder na dit seizoen met PEC Zwolle de Eerste Divisie in.

