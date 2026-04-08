Dennis Bergkamp uit kritiek op het aankoopbeleid van Ajax

8 april 2026, 14:06   Bijgewerkt: 14:15
Dennis Bergkamp
2 reacties
Dennis Bergkamp kan zich niet vinden in het huidige beleid van Ajax. De oud-speler van de Amsterdammers is van mening dat de club veel meer zou moeten inzetten op eigen talent in plaats van het kopen van spelers uit het buitenland. Dat vertelt hij in het programma 1 op 1 van Rob Jansen.

“Ik heb dat mijn hele leven al gezegd: ik ben de man van het talent," begint Bergkamp. "Ik heb het zelf meegemaakt in de jeugd van Ajax: ik brak door, werd voor een megabedrag verkocht en was succesvol in het buitenland. In Engeland weten ze nog steeds wat ik heb gepresteerd in de Premier League. Dat is voor mij de norm en dat is wat er moet gebeuren, helemaal als je dat proces in eigen handen hebt, zoals bij Ajax.”

Volgens Bergkamp gebeurt dat nu niet altijd. Soms krijgen aangekochte buitenlandse spelers de voorkeur boven de eigen opleiding. “Het opleiden van talenten is het DNA van de club. Die moeten doorstromen en altijd de voorkeur krijgen, ook al zijn ze op dat moment tien tot twintig procent minder," stelt Bergkamp. "Zodra je een B- of C-speler uit het buitenland koopt, gaat dat je uiteindelijk pijn doen. Buiten het feit dat je daarmee aan je eigen DNA komt.”

Bergkamp, die tot 2017 actief was binnen Ajax, vervolgt: "Nederland is gewoon een opleidingsland. Je kunt wel proberen om mee te doen met de grote jongens, maar die kloof wordt steeds groter. Als je A-spelers uit het buitenland kunt halen, is dat geweldig. Maar die komen simpelweg niet.”

In datzelfde interview met Rob Jansen gaf Bergkamp ook aan dat hij niet meer terug wil keren bij Ajax. Dat heeft volgens hem alles te maken met de vervelende manier waarop hij uit Amsterdam vertrok: "Dan is het klaar ook", zei hij.

dilima1966
3.425 Reacties
1.031 Dagen lid
16.901 Likes
dilima1966
Daar voor ben je niet bij ajax om weg gegaan omdat je ruzie maakte met iedereen om de zelfde stoel

CG
3.333 Reacties
988 Dagen lid
13.813 Likes
CG
Dan maar weg bij Ajax!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.425 Reacties
1.031 Dagen lid
16.901 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Daar voor ben je niet bij ajax om weg gegaan omdat je ruzie maakte met iedereen om de zelfde stoel

CG
3.333 Reacties
988 Dagen lid
13.813 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan maar weg bij Ajax!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

