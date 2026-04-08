Dennis Bergkamp kan zich niet vinden in het huidige beleid van Ajax. De oud-speler van de Amsterdammers is van mening dat de club veel meer zou moeten inzetten op eigen talent in plaats van het kopen van spelers uit het buitenland. Dat vertelt hij in het programma 1 op 1 van Rob Jansen.

“Ik heb dat mijn hele leven al gezegd: ik ben de man van het talent," begint Bergkamp. "Ik heb het zelf meegemaakt in de jeugd van Ajax: ik brak door, werd voor een megabedrag verkocht en was succesvol in het buitenland. In Engeland weten ze nog steeds wat ik heb gepresteerd in de Premier League. Dat is voor mij de norm en dat is wat er moet gebeuren, helemaal als je dat proces in eigen handen hebt, zoals bij Ajax.”

Volgens Bergkamp gebeurt dat nu niet altijd. Soms krijgen aangekochte buitenlandse spelers de voorkeur boven de eigen opleiding. “Het opleiden van talenten is het DNA van de club. Die moeten doorstromen en altijd de voorkeur krijgen, ook al zijn ze op dat moment tien tot twintig procent minder," stelt Bergkamp. "Zodra je een B- of C-speler uit het buitenland koopt, gaat dat je uiteindelijk pijn doen. Buiten het feit dat je daarmee aan je eigen DNA komt.”

Bergkamp, die tot 2017 actief was binnen Ajax, vervolgt: "Nederland is gewoon een opleidingsland. Je kunt wel proberen om mee te doen met de grote jongens, maar die kloof wordt steeds groter. Als je A-spelers uit het buitenland kunt halen, is dat geweldig. Maar die komen simpelweg niet.”

In datzelfde interview met Rob Jansen gaf Bergkamp ook aan dat hij niet meer terug wil keren bij Ajax. Dat heeft volgens hem alles te maken met de vervelende manier waarop hij uit Amsterdam vertrok: "Dan is het klaar ook", zei hij.