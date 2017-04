Overzicht: de stand van zaken in de buitenlandse competities

13:48 – Niet alleen de Eredivisie nadert zijn ontknoping, ook in de buitenlandse competities is de beslissende fase aanstaande. FCUpdate.nl werpt, ongeveer anderhalve maand voor het einde, een nadere blik op de ranglijsten van de Premier League, de Bundesliga, La Liga, de Serie A en de Ligue 1.



Engeland

In Engeland heeft Chelsea al tijden de touwtjes stevig handen. Dat bleek midweeks wederom, getuige de 2-1 zege op Manchester City. Met nog acht speelronden voor het einde bedraagt de voorsprong op achtervolger Tottenham Hotspur zeven punten. Chelsea speelt nog wel de lastige uitduels met Manchester United en Everton, maar The Spurs hebben met wedstrijden tegen Arsenal en Man United ook geen gemakkelijk schema. Als Tottenham tweede blijft, dan is het in ieder geval zeker van Champions League-voetbal. Die strijd is Engeland bijzonder interessant. Liverpool (60 punten), Manchester City (58), Arsenal (54) en Manchester United (54) zijn daarvoor nog in de race. In Engeland plaatsen de eerste drie teams zich rechtsreeks voor de CL, de nummer vier speelt voorrondes. Het Everton van Ronald Koeman mag nog hopen op het behalen van de Europa League. Momenteel staat de ploeg zevende, één plaats achter een Europa League-plek.



Sunderland moet weer vrezen



Meermaals is Sunderland de afgelopen jaren door het oog van de naald gekropen in de Premier League, onder meer door toedoen van Dick Advocaat. De kans is echter groot dat de club na dit seizoen een niveautje lager moet proberen. The Black Cats staat na dertig speelronden namelijk roemloos met twintig punten onderaan. In de wetenschap dat de onderste drie teams rechtsreeks degraderen, lijkt Sunderland de dans niet meer te kunnen ontspringen. Bovendien speelt de club nog tegen Man United, Arsenal en Chelsea. Ook voor promovendus Middlesbrough (23 punten) dreigt degradatie, net als voor Swansea City (28). De club uit Wales heeft de concurrentie echter nog wel nadrukkelijk in het vizier.



Duitsland

In Duitsland staan er nog zeven speelrondes op het menu. Zaterdagavond wordt het prachtige affiches Bayern München - Borussia Dortmund afgewerkt en Der Klassiker is van groot belang voor de competitie. De voorsprong van Bayern op achtervolger RB Leipzig is met tien punten al behoorlijk groot, waardoor de vijfde titel in successie lonkt voor de topclub. Het verschil tussen Leipzig (55 punten), 1899 Hoffenheim (51) en Borussia Dortmund (50) is klein, maar die drie teams zijn wel zo goed als zeker van Champions League-voetbal. Het wisselvallige 1. FC Köln, dat vijfde staat, vormt met tien punten achterstand nauwelijks een bedreiging voor de huidige topvier. Bovendien hebben de vier topclubs geen al te lastig schema.



Roemloze aftocht voor SV Darmstadt



Het is niet de vraag of, maar wanneer SV Darmstadt 98 officieel gedegradeerd is uit de Bundesliga. De promovendus, sinds de winter getraind door Torsten Frings, verloor twintig van de eerste 27 wedstrijden en staat met vijftien punten roemloos onderaan in de Bundesliga. Opvallend is dat het FC Augsburg van Paul Verhaegh en Jeffrey Gouweleeuw ook in de problemen zit. De club uit Beieren staat met 29 punten op de zorgelijke zestiende positie, een plek die nacompetitie betekent. Toch is Augsburg nog allesbehalve kansloos, omdat het gat met de concurrentie klein is. Nummer dertien VfL Wolfsburg heeft bijvoorbeeld maar één punt meer. Voor nummer zeventien FC Ingolstadt (25 punten) dreigt rechtstreekse degradatie, al heeft de club wel een schema dat perspectief biedt. Morgenavond (zondag) liggen er meteen kansen, met een thuiswedstrijd tegen Darmstadt.



Spanje

Na vier seizoenen zonder kampioenschap is Real Madrid hard op weg om de macht te grijpen in Spanje. Het verschil met naaste belager FC Barcelona, dat de afgelopen twee seizoenen kampioen werd, is twee punten. Real heeft echter een duel minder gespeeld en kan de voorsprong zaterdagmiddag tegen nummer drie Atlético Madrid vergroten. Real Madrid is er natuurlijk nog niet: het speelt namelijk ook nog tegen FC Barcelona en Sevilla. Een voordeel voor het team uit de hoofdstad is dat de drie krakers allemaal thuisduels zijn. Wat betreft de verdeling van de Champions League-tickets hebben vaste gasten Real, Barcelona en Atlético de beste papieren. Nummer vier Sevilla, dat nog lange tijd om de bovenste plaats meedeed, heeft met een voorsprong van vier punten op Villarreal een goede uitgangspositie voor de vierde plaats. Bovendien heeft de ploeg van Jorge Sampaoli nog een duel te goed.



Grote problemen voor Osasuna



Als één ploeg zich zorgen moet maken in La Liga, dan is het Osasuna. De club keerde dit seizoen na twee jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau, maar dreigt meteen weer te degraderen. Slechts twee van de dertig wedstrijden werden in een zege omgezet. Eén van die twee overwinningen werd drie dagen geleden genoteerd. Mogelijk geeft dat goede hoop, want de hekkensluiter (14 punten) moet aan de bak om degradatie te voorkomen. Nummer negentien Granada verzamelde zes punten meer en staat ook op een degradatieplaats, terwijl Sporting Gijon met 22 punten ook aan de verkeerde kant van de streep staat. In Spanje degraderen de laatste drie teams rechtstreeks, net als in Engeland en Italië.



Italië

Net als Bayern München in Duitsland steekt Juventus met kop en schouders boven de rest uit in de competitie. De zesde landstitel op rij lonkt nadrukkelijk met nog acht speelronden voor de boeg. Bovendien is het schema niet al te lastig te noemen, al staat er in Rome nog wel een confrontatie met AS Roma op het menu. Die wedstrijd wordt halverwege mei afgewerkt, waardoor de kans aannemelijk is dat Juve dan al kampioen is. Het gat met Roma is zes punten, Napoli staat met tien punten minder op de derde plaats. Die teams zijn, als het zo blijft, zeker van Champions League-voetbal in het nieuwe seizoen. Voor het Nederlands getinte Lazio lonkt een direct Europa League-ticket, al vormt het verrassend goed presterende Atalanta Bergamo met twee punten achterstand een serieuze bedreiging. Ook het programma van Lazio is niet makkelijk: het speelt nog tegen Napoli (zondag), Roma, Fiorentina en Internazionale.



Nieuwe degradatie dreigt voor Palermo



Het is een understatement dat het seizoen onrustig is bij Palermo. Huidig trainer Diego Lopez is alweer de vierde coach die dit voetbaljaar voor de groep staat bij de Rosanero en echt succes heeft de oefenmeester vooralsnog niet. Palermo won begin februari voor het laatst in de competitie is met vijftien punten uit dertig wedstrijden afgezakt naar de voorlaatste positie. Daarmee is de vrees voor degradatie na twee seizoenen op het hoogste niveau groot. Dat geldt ook voor hekkensluiter Pescara, dat slechts twee keer won en dertien punten heeft, en nummer achttien Crotone. Laatstgenoemde staat ook op een rechtstreekse degradatieplaats. Empoli is met vijf punten meer nog in het zicht, maar de zestien teams daarboven lijken niet meer in te halen voor de onderste drie teams.



Frankrijk

Na jaren van machtsvertoon kreeg Paris Saint-Germain er dit seizoen ineens een serieuze concurrent bij. AS Monaco heeft ervoor gezorgd dat een vijfde titel op rij een moeilijk verhaal aan het worden is voor de ploeg uit Parijs. De voorsprong van koploper Monaco op nummer drie PSG bedraagt momenteel, met nog zeven duels te gaan, drie punten. Op de tweede plaats staat OGC Nice, maar die club heeft twee wedstrijden meer gespeeld dan de concurrenten. Monaco en PSG staan nog wel in de Franse beker tegenover elkaar, maar treffen elkaar niet meer in de Ligue 1. Daardoor zullen de punten in de overige duels moeten worden gehaald. Cruciaal lijkt de periode eind april te worden. Monaco speelt op 23 april de lastige uitwedstrijd tegen nummer vier Olympique Lyon, PSG gaat een week daarna op bezoek bij Nice.



Exit van Bastia aanstaande



SC Bastia eindigde vier seizoenen op rij knap in de Franse middenmoot, maar is nu bezig aan een minder seizoen. Niet één van de laatste dertien duels eindigde in een driepunter. De eilandbewoners staan na 31 speelronden met 25 punten onderaan, al is de situatie nog niet uitzichtloos. Lorient en Nancy hebben namelijk maar drie punten meer. Dijon staat op de veilige zeventiende positie, maar sprokkelde tot dusver pas één punt meer dan Lorient en Nancy. Bovendien speelt die ploeg dit weekend tegen Bastia, waardoor er een echte degradatiekraker wordt afgewerkt in de Ligue 1. In Frankrijk degraderen de onderste twee teams, de nummer zeventien gaat de nacompetitie in.



Kleinere competities

In dit artikel staan we ook nog even stil bij de kleinere, maar ook interessante competities in Europa. In Portugal is het bijzonder spannend in de top van het klassement. Met nog zeven rondes voor de boeg staat Benfica met 65 punten bovenaan, gevolgd door FC Porto met 64 punten. Het Sporting van Bas Dost staat met 57 punten derde en staat ruim achter Porto en comfortabel voor Sporting Braga. In België is Anderlecht op weg om voor het eerst in drie jaar weet kampioen te worden: Paars-Wit heeft vier punten meer dan Club Brugge. Omdat de kampioenspoule pas één speelronde op weg is, is het lastig om nu al conclusies te trekken. Alle ploegen komen namelijk nog negen keer in actie. In Schotland is de spanning begin april al uit de kampioensrace. Vorige week werd Celtic namelijk als eerste Europese club kampioen en legde het beslag op de zesde titel in successie. In Zwitserland is het beeld na 26 voetbalrondes zoals we dat gewend zijn: met FC Basel op de eerste plaats. De topclub is hard op weg naar de achtste titel op rij. Het gat met Young Boys is met zeventien punten enorm te noemen. Besiktas heeft in Turkije een marge van vijf punten opgebouwd ten opzichte van Istanbul BB, terwijl Galatasaray (derde, 49 punten) en Fenerbahçe (vierde, 47 punten) nog mogen hopen op Champions League-voetbal.



Door: Remco Jacobi