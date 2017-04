Selectie NEC spreekt vertrouwen uit in trainer Hyballa

18:33 – Ondanks het feit dat NEC Nijmegen voorlaatste staat in de Eredivisie en in de laatste tien wedstrijden slechts drie punten wist te pakken, houdt de selectie vertrouwen in trainer Peter Hyballa. Routinier Jeffrey Leiwakabessy stelt dat de spelersgroep net zo goed verantwoordelijk is voor de slechte resultaten.



Omdat NEC zo moeizaam tot scoren komt de laatste weken, stond op de training voor het duel met Excelsior van aanstaande zaterdag afronden centraal. "De trainer doet er alles aan om ons doel te halen. Wij steunen de trainer onvoorwaardelijk. Uiteindelijk zijn wij spelers ervoor verantwoordelijk wat we op het veld laten zien", benadrukt Leiwakabessy in gesprek met De Gelderlander.



De laatste dagen werd er naast getraind, ook heel veel gepraat in Nijmegen. "We hebben eerst lang gesproken met elkaar. In zo'n crisissituatie praat je altijd een beetje meer dan normaal. Maar ik zal mezelf niet veranderen, ook niet in deze situatie", aldus Hyballa zelf. "We hebben de wedstrijd tegen Twente tactisch, maar ook emotioneel geanalyseerd. Ons spel was niet goed, maar de andere wedstrijden waren niet zo slecht."