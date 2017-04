Robben teleurgesteld: "Dit ging om het kampioenschap"

11:16 – Bayern München slaagde er zaterdagavond niet in om het kampioenschap dichterbij te laten komen. Tegen FSV Mainz kwam de koploper niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Arjen Robben was na afloop teleurgesteld over de prestaties van de ploeg.



Robben was tegen Mainz belangrijk voor Bayen München met een doelpunt en een assist, maar desondanks werd er niet gewonnen. "We zijn professionals. Dit ging om het kampioenschap. We hadden gewoon veel meer moeten brengen. We hebben het nagelaten de Bundesliga te beslissen", reageerde Robben tegenover Bild Zeitung. De landstitel lijkt Bayern echter niet meer te kunnen ontgaan. De voorsprong op nummer twee RB Leipzig bedraagt negen punten. Leipzig heeft nog vijf duels te spelen.



Woensdag komt Bayern opnieuw in actie. In de halve finale van de DFB Pokal staat de topper tegen Borussia Dortmund op het programma. "Dat gaat een heel ander soort wedstrijd worden. We moeten ons opnieuw heel goed voorbereiden", benadrukt Robben.