Leicester-manager Shakespeare waant zich nog niet veilig

12:32 – Met vijftien punten uit de eerste vijf wedstrijden begon Craig Shakespeare uitstekend aan de opvolging van Claudio Ranieri als manager van Leicester City. Woensdag kwam de Engelse kampioen echter voor de derde keer op rij niet tot winst in de Premier League. Op bezoek bij Arsenal stond het lang 0-0, maar werd uiteindelijk met 1-0 verloren.



"Verdedigend hebben we veerkracht laten zien, maar we hebben geen punten gepakt om dit te onderschrijven", baalt Shakespeare in gesprek met de BBC. "We hielden Arsenal op afstand, maar werden wreed genoeg verslagen door een van richting veranderd schot. De sfeer in de kleedkamer is bedroefd."



Leicester City staat nu zes punten boven de rode streep, maar heeft nog een duel tegoed ten opzichte van vrijwel alle achtervolgers. Toch is Shakespeare er nog niet helemaal gerust op. "We hebben nog niet voldoende punten. We moeten er nog wat aan ons totaal toevoegen", besluit de oefenmeester.