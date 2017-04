Primeur: doellijntechnologie én videoscheids bij bekerfinale

12:44 – De KNVB stelt alles in het werk om arbitrale fouten te voorkomen in de bekerfinale tussen Vitesse en AZ, komende zondag in De Kuip. De nationale voetbalbond meldt donderdag dat bij de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van zowel doellijntechnologie als een videoscheidsrechter. De KNVB is naar eigen zeggen de eerste bond die in een officiële finale beide hulpmiddelen toepast.



FIFA-voorzitter Gianni Infantino liet woensdag weten dat volgend jaar op het WK in Rusland ook een beroep zal worden gedaan op de videoscheidsrechter, aangezien er volgens de Zwitser 'louter positieve reacties' op het systeem zijn. Er werd nooit eerder met een videoscheids gewerkt op het WK.



Gijs de Jong, operationeel directeur betaald voetbal bij de KNVB, is het eens met Infantino. "Zijn uitspraken sluiten naadloos aan op de ambitie van de KNVB. Als bestuurders hebben wij onze verantwoordelijkheid om voetbal eerlijker te maken en de scheidsrechter te helpen met de middelen die ons anno 2017 ter beschikking staan", zegt hij op de KNVB-website. "Er zal zowel van doellijntechnologie als een videoscheidsrechter gebruik worden gemaakt. Hiermee zijn we de eerste nationale bond die beide technologische hulpmiddelen in een officiële finale toepast."



Danny Makkelie is zondag de scheidsrechter op het veld bij de bekerfinale tussen Vitesse en AZ.