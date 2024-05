Het gaat al iets beter met PSV-supporter 'Appie': 'Ik kon met tien vingers al niet typen'

PSV-supporter Albert van de Vliet, beter bekend als Appie, zag nog voordat de kampioenswedstrijd begon zijn hand helemaal onder het bloed zitten nadat er een cobra ontplofte in zijn hand. Eerder vertelde de PSV-fan al dat hij dacht dat het een fakkel was. Appie, die de cobra in zijn klauwen geschoven kreeg van een andere supporter, legt uit dat het op de dinsdag al wat beter gaat dan op de maandag.

“Ik had de hele dag veel pijn”, vertelt Appie over de maandag, waarop hij normaal gesproken naar de huldiging was gegaan om zijn spelers toe te juichen, aan het Algemeen Dagblad. Nadat de cobra was ontploft had Appie niet meteen door wat de schade was. “Ik dacht ‘ah shit’, maar liep gewoon door. Ik voelde niks”, legt hij uit. Wanneer hij door had dat het goed mis was? “Toen ik door twee man onder mijn oksels werd gepakt en meegenomen.”

De supporter in het ziekenhuis vraagt zichzelf af of hij wel aangifte wil doen tegen diegene die hem het gevaarlijke vuurwerk gaf. “Dan doe je aangifte tegen een onbekende”, geeft Appie toe. Wellicht komt er dus geen aangifte vanuit zijn kant, maar ethisch is het zeker niet, zo vertelt de supporter. “Diegene neem ik dat wel kwalijk.”

Over de toekomst heeft Appie nog weinig nagedacht. “Ik werkte als belader op een vuilniswagen. Dat gaat hem niet meer worden. Daarvoor zat ik in de bijstand. Een kantoorbaantje is niks voor mij. Ik kon met tien vingers al niet zo goed typen...” In ieder gevaal baalde de fan van PSV dat hij niet bij de huldiging kon zijn. “Dat was helemaal niet leuk.”

