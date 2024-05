Derksen benoemt favoriete voetbalanalist: 'Hij steekt er met kop en schouders bovenuit'

Johan Derksen vindt dat Kenneth Perez de beste voetbalanalist van Nederland is. De Deense oud-prof steekt zijn - soms controversiële - meningen niet bepaald onder stoelen of banken bij ESPN, wat hem een flinke pluim van Derksen oplevert in Vandaag Inside.

Wilfred Genee laat eerst zien wat Wim Kieft later op de avond in Veronica Offside (dat vóór VI wordt opgenomen maar daarna pas wordt uitgezonden) onthult over Marco van Basten. René van der Gijp heeft geen hoge pet van San Marco op, zo blijkt: "Wat ik van Marco vind: hij maakt geen TV. Er wordt een vraag gesteld, hij geeft antwoord en dan gaat hij zó zitten kijken", zegt de oud-international, die voordoet hoe Van Basten omhoog kijkt. "Dan is er naast hem iemand aan het woord. Dan denk ik: 'Luister dan, dan wordt het een beetje wat', maar dat is het met hem natuurlijk niet", besluit Van der Gijp.

Derksen breekt vervolgens een lans voor Perez: "Ik vind nog steeds dat hij er met kop en schouders bovenuit steekt", begint De Snor. "Dat is wel een eigenwijze jongen met een eigenwijze uitstraling, maar die zegt wél wat", aldus de journalist uit Grolloo. Genee kondigt daarna het debuut van PEC Zwolle-routinier Bram van Polen, later op de avond in Offside, aan. "Die kan heel goed over voetbal praten", meent Derksen over de verdediger die aan zijn laatste weken als prof bezig is.

