Interview: topschutter Boere gaat het hogerop zoeken

9:00 – In de voetbalwereld zijn maar weinig dingen zeker, maar dat Tom Boere bij FC Oss zal vertrekken is zo klaar als een klontje. De 25-jarige spits reeg dit seizoen de doelpunten aaneen in de Jupiler League, waarin hij zich met 33 goals ruimschoots tot topscorer kroonde. FCUpdate.nl sprak met de man die Klaas-Jan Huntelaar als voorbeeld heeft en klaar is voor een volgende stap.



Hogerop

"Het is de bedoeling dat ik wegga. Ik wil heel graag een stap maken en dit is het juiste moment om dat te doen", maakt Boere duidelijk. Er is genoeg (concrete) belangstelling, maar de man van 33 goals wacht de ontwikkelingen af. "Mijn voorkeur? Het plaatje moet goed zijn. Het moet klikken met de trainer en het systeem waarin gespeeld wordt moet bij mij passen", stelt Boere.

"Ik hou alles open. Ik wil een stap omhoog maken. Dat is de Eredivisie, maar kan het buitenland ook zijn. Er zijn concreet geïnteresseerde clubs, die al een aanbod hebben gedaan. Dat is in ieder geval een club uit de Eredivisie. Vanuit het buitenland is er ook geïnformeerd", geeft Boere aan. De spits van Oss scoorde stukken vaker dan de nummer twee op de topscorerlijst van de Jupiler League, Piotr Parzyszek (25 goals).



Van Gent naar Ajax en weer terug

Wat is eigenlijk de achtergrond van de topscorer van de Jupiler League? De spits is opgegroeid in Terneuzen, waar hij bij de plaatselijke amateurclub speelde. Al snel werd hij opgepikt door AA Gent, de dichtstbijzijnde profclub. Daar deed hij het zo goed dat Ajax voor hem aanklopte. "Het was voor mij een logische stap: Ajax is een fantastische club, met een goede naam en opleiding", blikt Boere terug.

De geboren Bredanaar was topscorer in de Ajax-jeugd, maar verliet de topclub wel. "Er was toen rumoer binnen Ajax, over wie de bestuurlijke leiding zou pakken. Op dat moment was ik speler van Jong Ajax, waar ik wel een aantal goals had gemaakt. Ik voelde me goed, maar ik mocht, in tegenstelling tot sommige ploeggenoten, nooit met het eerste meetrainen. Het werd mij steeds duidelijker dat er voor mij geen toekomst bij Ajax was weggelegd. Toen heb ik de keuze gemaakt om terug naar Gent te gaan, omdat zij heel geïnteresseerd waren."



Van een doorbraak in Gent kwam het niet. Na een uitleenbeurt verkaste hij naar FC Eindhoven. Daar werd een goed seizoen, mede door blessures, opgevolgd door een mager jaar. "Daar moet ik eerlijk over zijn: ik heb toen niet mijn niveau gehaald. Dit seizoen lukte dat wel, bij FC Oss. Ik begon het seizoen met het doel om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen en dat is gelukt. Ik ben het hele seizoen fit geweest en heb bijna geen training gemist. Dan zie je dat je elke week sterker wordt. Dat ik dit mooie seizoen kan bekronen met de topscorerstitel is prachtig."



Recordjager wil type-Huntelaar worden

Door: Koen Jans



Omdat Boere goed was voor bijna de helft van de doelpuntenproductie van Oss, pakte hij het clubrecord van meeste goals van Stefan Jansen (30 goals in 2000/2001) af. "Dat is voor mij echt fantastisch. Ik hoop lang in de boeken te blijven staan", zegt Boere, die sinds Erik Tammer (Excelsior, 1991/1992) de eerste speler met meer dertig keer goals in de Jupiler League is. "Daar ben ik heel trots op."Boere kijkt veel voetbal en kijkt in het bijzonder vaak naar bepaalde spitsen. Hij heeft één groot voorbeeld. "Ik vind Huntelaar een fantastische spits, een echte afmaker. Maar ik kan ook genieten van Zlatan Ibrahimovic. Ik ben zelf een ander type, maar dat vind ik wel een heel mooie spits om naar te kijken. Ik zou zelf graag een type-Huntelaar zijn, maar het moet nog blijken of ik dat kan worden", aldus de felbegeerde Oss-spits. Hem is in ieder geval één ding gelukt wat Huntelaar nooit gelukt is: meer dan dertig keer scoren in de Jupiler League. Huntelaar reikte bij AGOVV Apeldoorn tot 26 treffers.