EL voor Sociedad na knotsgek slot, Bilbao in wachtkamer

18:41 – In Spanje zijn Villarreal en Real Sociedad - na een knotsgekke slotfase - verzekerd van een Europa League-ticket. Athletic Bilbao zit na de 3-1 nederlaag bij Atlético Madrid voorlopig in de wachtkamer. Als Barcelona de Copa del Rey wint ten koste van Deportivo Alavés, mogen zij ook Europa in.



Celta de Vigo - Real Sociedad 2-2

De wedstrijd in Vigo begon pas na de pauze echt te leven. Iago Aspas tekende vanaf elf meter voor de voorsprong van de thuisploeg. Real Sociedad ging vervolgens naarstig ozoek naar de gelijkmaker en vond die via Mikel Oyarzabal. Dat leek lange tijd genoeg voor de beslissing, maar in de slotfase bleek de Deen Andrew Hjulsager nog een leuk toetje in huis te hebben namens Celta de Vigo. Dus moest Sociedad zich nog een keer oprichten. Dat deed het in de persoon van Juanmi. Uit een hoekschop werkte hij de bal binnen, waardoor Sociedad zich mag opmaken voor een Europees avontuur.



Valencia - Villarreal 1-2

Nog geen minuut had Roberto Soldado nodig om tot scoren te komen in het stadion van zijn oude werkgever. Na een fraai hakje van Aderlan Santos zette hij de bezoekers op 0-1. Het dit seizoen zeer matige presterende Valencia had lang weinig in te brengen, maar aan het begin van de tweede helft viel het balletje wel goed op het hoofd van Nani, waardoor de Portugees voor de gelijkmaker zorgde. Lang kon Valencia niet van die stand genieten, want Manuel Trigueros zette de Villarreal andermaal op voorsprong. Met name Cédric Bakambu had nog de kans om de score verder te laten oplopen, maar liet dit meermaals na.



Atlético Madrid - Athletic Bilbao 3-1

Hoewel Bilbao de ploeg was die een resultaat nodig had, was het Atlético Madrid dat de droomstart had. Al na elf minuten stond er een 2-0 stand op het bord. Fernando Torres nam beide doelpunten voor zijn rekening. Eerst nadat Antoine Griezmann de bal perfect neerlegde met het hoofd en even later produceerde hij een omhaal na een kopbal van dit keer Koke. Het afscheid van Vicente Calderón had voor de fans van de Madrilenen vermoedelijk niet beter kunnen beginnen dan met goals van het kind van de club, maar Bilbao rechtte de rug. Het duurde even voordat Jan Oblak verslagen was, maar twintig minuten voor tijd bracht Inaki Williams de achterstand terug tot 2-1. Het haalde echter niets uit, want Angel Correa besliste vlak voor tijd de wedstrijd. Bilbao is zodoende afhankelijk van Barcelona als het gaat om Europees voetbal.