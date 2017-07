Hoe werkt de wereldranglijst van de FIFA precies?

10:40 – Het is een veelgestelde vraag in het voetbal: hoe komt de wereldranglijst van de FIFA, die bepalend kan zijn bij lotingen, eigenlijk tot stand? FCUpdate.nl geeft in dit artikel antwoord op deze vraag. Natuurlijk geldt: hoe beter een land het doet, hoe meer punten hij pakt voor de ranking, maar hoe zit het nou precies?



De positie van een land op de wereldranglijst van de wereldvoetbalvond wordt bepaald door de resultaten van de nationale ploeg van het land in de afgelopen vier jaar. Dit puntentotaal bestaat uit twee delen: de verzamelde punten in de afgelopen twaalf maanden en de verzamelde punten in de wedstrijden van de 36 maanden daarvoor. In elke officiële interland kunnen punten gesnoept worden.



Hoeveel punten dit zijn, hangt van de volgende vier factoren af.

– Het resultaat in de wedstrijd. Voor een zege staat drie punten, voor een gelijkspel één punt en voor een verliespartij nul punten. Bij een strafschoppenserie krijgt het winnende team twee punten en het verliezende team één punt.

– Het belang van de wedstrijd. Een oefeninterland staat gelijk aan één punt, een WK-kwalificatiewedstrijd aan 2,5 punt, een duel op een continentaal eindtoernooi (bijvoorbeeld het EK) of de Confederations Cup aan drie punten en een WK-duel aan vier punten.

– De sterkte van de tegenstander. Dit wordt gebaseerd op de rekensom 200 – de positie van het land op de FIFA-wereldranglijst. Uitzonderingen hierbij zijn de aanvoerder van de ranking (die krijgt de waarde 200) en teams die 150ste of lager staan (die krijgen de minimum waarde van 50).

– De sterkte van de confederatie van de tegenstander. Aan elke continentale voetbalbond, zoals bijvoorbeeld de UEFA en de CONCACAF, hangt een waarde. Hoe sterker de confederatie, hoe hoger deze uiteraard ligt. De waarde wordt bepaald door het aantal zeges van bij de bond aangesloten landen op de laatste drie WK's. De CONMEBOL staat op 1.00, de UEFA op 0.99 en de AFC/CAF/OFC/CONCACAF op 0.85.



Deze vier factoren worden met elkaar vermenigvuldigd. De volgende formulier ontstaat dus:

Aantal punten = resultaat x belang x sterkte tegenstander x sterkte confederatie tegenstander



De nieuwste editie van de wereldranglijst van de FIFA is hier te bekijken.