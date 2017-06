Zidane: "Nooit verwacht al zo veel prijzen te winnen"

3 juni 2017 – Zinedine Zidane zag Real Madrid er zaterdagavond als eerste club ooit in slagen om voor het tweede seizoen op rij de Champions League te winnen. In de finale versloeg zijn ploeg Juventus met 1-4. Hij pakte als trainer van Real Madrid alweer zijn vijfde prijs.



Bij Real Madrid wordt de twaalfde CL-zege in de clubgeschiedenis groots gevierd. "Maar in het bijzonder bij de spelers van deze fantastische club. Door hard werken en veel enthousiasme is deze zege tot stand gekomen", aldus Zidane tegenover de tv-zender Antena 3. De trainer kon het nog altijd niet bevatten. "Het is echt een spectaculair seizoen geweest. Als je me van te voren had verteld dat ik al deze prijzen zou winnen, had ik je nooit geloofd. Dit had ik niet verwacht."



Toch was de winst van de Champions League niet het mooiste moment van het seizoen, zo liet Zidane weten. "Ik was nog blijer na het binnenhalen van de landstitel. Daar hebben we 38 wedstrijden voor gevochten en we haalden het pas op de laatste speeldag binnen", aldus de Fransman, die zegt ook volgend seizoen in Madrid te blijven. "Of ik blijf? Ja natuurlijk, maar nu ga ik genieten van dit moment."