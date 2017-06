Robben kritisch: "3-0 bij rust was een beetje geflatteerd"

21:44 – Een 5-0 overwinning tegen Ivoorkust. Het is een resultaat voor het Nederlands elftal dat er mag wezen. Toch wil de scorende aanvoerder Arjen Robben na de overtuigende zege en de eerste clean sheet in precies een jaar tijd (2-0 tegen Oostenrijk) niet te hard van stapel lopen.



"We moeten hier niet te veel waarde aan hechten", zegt de aanvaller na afloop voor de camera's van SBS 6. "We waren in de eerste helft slordig in balbezit, dus die 3-0 voorsprong bij rust was wel een beetje geflatteerd. Maar we maakten onze kansen goed af."



Ondanks zijn kritische noten, is Robben wel heel blij met de ruime overwinning. "Dit moet vertrouwen geven, we kunnen hier op voortborduren. Maar speltechnisch kan het allemaal nog wel beter. Hopelijk lukt dat vrijdag tegen Luxemburg."