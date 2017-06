FIFA gaat Saoedi-Arabië niet straffen voor gemist stiltemoment

11:16 – De wereldvoetbalbond FIFA zal Saoedi-Arabië niet straffen voor het 'missen' van de minuut stilte die er in acht werd genomen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Australië (3-2 voor Australië). Dat heeft een woordvoerder van de bond verklaard in gesprek met Marca.



"Na het bekijken van beelden en het lezen van het verslag kunnen we bevestigen dat er geen grond is om disciplinaire maatregelen te treffen", zo luidt het statement. Direct na de wedstrijd was er veel ophef om het feit de de spelers van het Saoedische elftal zich niet netjes bij de middencirkel hadden verzameld.



"Na afloop heb ik bij de teammanager om opheldering gevraagd", vertelde bondscoach Bert van Marwijk na afloop. "De minuut stilte bleek zeer slecht gecommuniceerd. Een dag voor de wedstrijd was er een uitgebreide briefing over het draaiboek van de wedstrijddag en daar is met geen woord gerept over een minuut stilte. Vlak voor de wedstrijd is er pas iets over gezegd, maar het was de Saoedi's onduidelijk waar de minuut stilte precies voor was."