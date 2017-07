ADO Den Haag geeft Aissati kans op contract

12:48 – Ismail Aissati is vanaf vandaag (zondag) weer op de Nederlandse velden te bewonderen. De 28-jarige middenvelder traint mee met ADO Den Haag. Aissati zit momenteel zonder club. ADO geeft hem deze week de kans om de technische staf te overtuigen een meerwaarde te kunnen zijn.



Aissati kende een stormachtig begin van zijn loopbaan als profvoetballer. Hij brak al in 2005 door bij PSV, maar wist zijn vliegende start geen vervolg te geven. De tweevoudig international van Marokko speelde de afgelopen jaren bij kleinere clubs in het buitenland: achtereenvolgens Antalyaspor, Terek Grozny en Alanyaspor. Afgelopen seizoen kwam hij namens Alanyaspor tot twaalf duels in de Super Lig, waarvan negen als basisspeler.



Voor zijn buitenlandse avonturen was Aissati actief voor FC Twente, Ajax en Vitesse.