Dubbeltransfer van FC Twente-vrouwen naar Everton

13:22 – Er stappen twee speelsters vanuit het vrouwenelftal van FC Twente over naar Everton. Siri Worm en Marthe Munsterman maken de overstap naar de Engelse club. Beide speelsters waren de afgelopen jaren succesvol in Enschede.



De 25-jarige Worm en 24-jarige Munsterman pakten maar liefst acht prijzen in hun tien seizoenen bij Twente. Vijf keer wonnen ze de kampioensschaal, 2 keer pakten ze de titel in de BeNe League en één keer werd de KNVB Beker omhoog gelift.



Worm is 31-voudig international van Oranje, terwijl Musterman alleen nog tegen Estland in 2015 in actie kwam namens het Nederlandse vrouwenelftal. Beide speelsters maken deze zomer waarschijnlijk niet hun opwachting in het EK in eigen land, omdat ze 'slechts' op de schaduwlijst staan bij de Oranje Leeuwinnen.