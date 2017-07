Emmen haalt Jansen, Briels tekent bij Dundee United

12 juli 2017 – Anco Jansen keert terug naar Nederland. De 28-jarige aanvallende middenvelder heeft woensdag een contract voor één seizoen getekend bij FC Emmen. Jansen komt transfervrij over van het Turkse Boluspor, waar hij vanwege een knieblessure geen nieuwe verbintenis kreeg.



Jansen, in het verleden speler van PEC Zwolle, SC Cambuur, SC Veendam, De Graafschap en Roda JC, onderging woensdag een kleine operatie aan de meniscus. Om die reden staat hij nog zes tot acht weken aan de kant, maar dat vindt men in Emmen geen probleem. "Een topfitte Anco zou onhaalbaar zijn. We beschouwen zijn blessure als een geluk bij een ongeluk. Deze speler is het wachten meer dan waard", aldus manager voetbalzaken Jan Korte op de clubwebsite.



Briels

Jordie Briels verkast naar de Schotse tweede divisie. De 25-jarige middenvelder heeft zich voor één jaar verbonden aan Dundee United, waar hij ploeggenoot wordt van de Nederlander Yordi Teijsse. Briels is afkomstig van Fortuna Sittard, waar hij in 2012 debuteerde als profvoetballer.