Wiegman jubelt: "Niet durven dromen van negen punten"

24 juli 2017 – Negen punten uit drie wedstrijden. Het is de geweldige opbrengst van de Oranje Leeuwinnen op het EK in eigen land. Na de 2-1 zege op België kon bondscoach Sarina Wiegman haar geluk dan ook niet op, al vond ze wel dat het voetballend beter had gekund bij de Leeuwinnen.



"Ik ben heel erg tevreden over het behalen van de tweede ronde", was haar eerste reactie in gesprek met de NOS. "Negen punten uit drie duels had ik zeker niet durven dromen. We hebben het voetballend lastig gehad vandaag omdat België agressief en vroeg druk zette. Daar hadden we meer lef in kunnen tonen om toch te gaan voetballen. Dat ging in het begin van de tweede helft wel beter, maar in de slotfase gingen zij nog opportunistischer spelen. Dan is het gewoon zorgen dat je goed staat, duels winnen en de ballen naar voor brengen."



Punt van zorg voor Oranje is dat Vivianne Miedema wederom niet tot scoren kwam. Of zij in de kwartfinale haar basisplaats kwijt is, kan Wiegman nu nog niet zeggen. "Daar gaan we vanaf morgen naar kijken, we gaan nu eerst genieten van het moment. Vivianne heeft inderdaad geen rendement op dit moment, maar het zit haar ook niet heel erg mee. Met haar komt het wel goed", aldus de bondscoach, die met Oranje zaterdag in Doetinchem de kwartfinale speelt. Zweden en Duitsland zijn mogelijke opponenten van de Leeuwinnen. "Het zijn allebei toptegenstanders, maar ik heb een lichte voorkeur voor Zweden."