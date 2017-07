Broertje Benteke verschijnt op trainingsveld van MVV

13:47 – In De Geusselt is vrijdag een speler met een bekende naam verschenen. Bij MVV Maastricht is momenteel namelijk Jonathan Benteke, het jongere broertje van Christian Benteke, opgedoken. Hij gaat in de komende periode proberen een contract uit het vuur te slepen in Limburg.



De 22-jarige Benteke staat sinds de zomer van 2016 op de loonlijst bij Crystal Palace, waar Frank de Boer trainer is en zijn broer Christian de spitspositie bekleedt. Jonathan Benteke is niet de enige speler die op proef is bij MVV, ook verdediger Antonio Stankov en aanvaller Atilla Yildirim draaien voorlopig mee met de ploeg van Ron Elsen.



Jonathan Benteke droeg voor zijn Engelse periode de tricots van Zulte Waregem en CS Visé.