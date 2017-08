Nieuwe Johan Cruijff Schaal kent veertien hoeken

10:51 – De KNVB heeft het ontwerp van de Johan Cruijff Schaal, die zaterdag wordt uitgereikt aan Feyenoord of Vitesse, aangepast. Waar de prijs voorheen rond was, kent die nu een veertienhoekig uiterlijk.



De KNVB omschrijft de aanpassing van de schaal als 'een subtiel eerbetoon aan Cruijff'. Door het nieuwe uiterlijk ziet de Johan Cruijff Schaal er nu anders uit dan de schaal die de landskampioen krijgt. Voorheen zagen die er precies hetzelfde uit.



Wat ook nu is bij deze editie van de Johan Cruijff Schaal, is het feit dat het duel in het stadion van de landskampioen gespeeld wordt. Voorheen gebeurde dit in de Amsterdam ArenA.