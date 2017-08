Turan trekt besluit in en is weer beschikbaar voor Turkije

8:17 – Arda Turan heeft zijn besluit om niet langer voor Turkije uit te komen teruggedraaid. De dertigjarige middenvelder blaast zijn interlandcarrière nieuw leven in nadat hij die in juni had beëindigd. Turan had een aanvaring gehad met een journalist en werd uit de selectie gezet.



Dat gebeurde onder de inmiddels vertrokken bondscoach Fatih Terim. Turan accepteerde het besluit van Terim niet en zette een punt achter de nationale ploeg van Turkije. Begin deze maand stelde de bond Mircea Lucescu aan als opvolger van Terim. De Roemeen zat met Turan om tafel en dat bleek een goed gesprek, want de speler van FC Barcelona is weer beschikbaar voor Turkije. Turan meldde dat via Instagram.



De Turken kunnen hem goed gebruiken in de komende interlandperiode. In de WK-kwalificatie staat het land derde achter Ijsland en Kroatie, die beide twee punten meer hebben. Turkije treft binnenkort Oekraïne en Kroatië.