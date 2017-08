Robben krijgt speeltijd in bekerduel met Chemnitzer

20:27 – Arjen Robben is klaar voor zijn rentree bij Bayern München. Carlo Ancelotti, de coach van de Duitse club, bevestigde vrijdag dat de Nederlandse aanvaller zaterdag speeltijd krijgt in de bekerwedstrijd tegen Chemnitzer FC.



Robben liep eerder deze zomer tijdens een potje tennis een kuitblessure op. Om die reden miste hij de oefentrip van Bayern naar Azië. De Oranje-international leek eerder deze maand speeltijd te gaan krijgen tijdens de Audi Cup en nationale Supercup, maar bleef toen nog aan de kant. Afgelopen woensdag hervatte hij de groepstraining.



Naast Robben is ook verdediger David Alaba weer fit. Beide spelers beginnen op de bank tegen Chemnitzer, aldus Ancelotti. "Ze komen in de tweede helft in actie", sprak de Italiaanse oefenmeester vrijdag.