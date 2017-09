Lyon moet pas laat buigen voor Paris Saint-Germain

23:10 – Olympique Lyon hield lang staande op bezoek bij Paris Saint-Germain, maar moest in de slotfase buigen voor de miljardenploeg. Twee eigen doelpunten van OL maakten het zondagavond verschil in de Franse hoofdstad. Edinson Cavani miste nog een strafschop voor Pari Saint-Germain.



Memphis Depay, Bertrand Traoré en Kenny Tete hadden in Parc des Princes een basisplaats bij Lyon. Van Tete gingen beelden rond waarop hij zich niet liett foppen door Neymar. De Braziliaan wilde de oud-Ajacied met een 'akka' passeren, maar daar trapte de vleugelverdediger niet in.





In de tweede helft kwam PSG nog goed weg. Tanguy NDombèlé pegelde van ver de bal op de lat. De gastheren waren ook gevaarlijk, maar was doelman Anthony Lopes een sta-in-de-weg. Een kwartier voor tijd moest Lopes zich gewonnen geven. Een kleine glijpartij van Tete gaf invaller Giovani Lo Celso de ruimte de bal voor te geven. Zijn voorzet werd als laatste getoucheerd door Marcelo.Paris Saint-Germain kreeg tien minuten voor tijd het duel beslissen. De koploper van de Ligue 1 kreeg een strafschop, maar die werd gestopt door Lopes. Ferland Mendy had de penalty veroorzaakt door Kylian Mbappé naar de grond te werken. Het leverde Lyon uiteindelijk allemaal niets op. In de slotminuten werkte Jérémy Morel een inzet van Mbappé in het eigen doel.Na zes wedstrijden is Paris Saint-Germain met achttien punten ongenaakbaar. AS Monaco volgt op drie punten. Lyon staat vijfde, met zeven punten achterstand.