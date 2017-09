De Leeuw en Kappelhof in MLS: "Andere rol dan in Nederland"

7:00 – Voormalig FC Groningen-spelers Michael de Leeuw en Johan Kappelhof maken zich met Chicago Fire op voor de naderende play-offs van de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). In de weg daar naartoe had De Leeuw meer van zichzelf verwacht. Ploeggenoot Kappelhof heeft op persoonlijk vlak een goed seizoen achter de rug.



De Leeuw scoorde tot op heden drie doelputen en gaf zes assists. Met name qua productie is hij minder tevreden. "Ik speel hier in een andere rol dan in Nederland, waar ik meer een echte goalgetter was", vertelt de oud-speler van Groningen aan FCUpdate.nl. "Ik kom minder vaak in de zestien, waardoor ik automatisch ook minder vaak in scoringspositie kom. Gelukkig speel ik wel veel en is de trainer tevreden over me."





Kappelhof wordt gezien als een van de beste verdedigers in de competitie. Hij werd afgelopen zomer zelfs geselecteerd voor het MLS All Star-team, dat het opnam tegen Real Madrid. Kappelhof zit dan ook prima in zijn vel. "Het is een zware league, met veel reizen en fysiek spel. Toch is dat ook wel lekker. Je kunt hier echt aan de bak en we gaan een mooi seizoenseinde tegemoet met de playoffs. Of ik blijf? Ik ben het zeker van plan. Ik heb het met mijn familie uitstekend naar mijn zin hier."



Play-offs

De Nederanders in Amerikaanse dienst gaan in de play-offs naar Belgisch model strijden om de algehele MLS-titel. Chicago Fire, waar ook de langdurig geblesseerde John Goosends en wereldkampioen Bastian Schweinsteiger onder contract staan, had zich afgelopen weekend definitief kunnen plaatsten bij een zege op Philadelphia Union. Maar De Leeuw en Kappelhof gingen met 3-1 onderuit in het Nederlandse onderonsje met Roland Alberg en Haris Medunjanin, die bij Philadelphia Union spelen.



Ondanks de nederlaag van afgelopen weekend, is Chicago Fire al zo goed als zeker van de play-offs. De ploeg staat met nog vier wedstrijden te spelen op een comfortabele vierde plaats in de Eastern Conference, terwijl een plek bij de eerste zes volstaat voor plaatsing. Met negen punten voorsprong op de nummer zeven kan het alleen in theorie nog mis voor de club uit Chicago.





De Leeuw kijkt uit naar het seizoenstoetje "Dit is natuurlijk waar we het hele seizoen voor spelen. We hadden al goede zaken kunnen doen voor definitieve plaatsing, maar helaas is dat niet gelukt. Het is ons doel om nog tweede te worden, want dan ben je de eerste ronde vrij." Chicago zal om dit te bereiken nog vier punten moeten goedmaken op de huidige nummer twee, New York City FC.



De play-offs gaan op 25 oktober van start en Chicago neemt het, als de huidige stand gehandhaafd blijft, in de eerste ronde op tegen Columbus Crew.



Door: Daan ten Berge