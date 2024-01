Zaakwaarnemer: "Afellay kiest voor Nederland"

Indien Marco van Basten en PSV'er Ibrahim Afellay een goed gesprek hebben, verwacht de zaakwaarnemer van de middenvelder dat het talent kiest voor het Nederlands Elftal en niet voor zijn tweede vaderland, Marokko.

"We wachten eerst op het gesprek tussen Ibrahim en bondscoach Marco van Basten. Tot die tijd doen we niets in de richting van Marokko. Dat komt pas weer aan de orde als het gesprek met Van Basten eventueel onbevredigend verloopt, waar we niet van uitgaan", zegt de belangenbehartiger in de Telegraaf.

"In grote lijnen is hij er voor zichzelf uit. Ibrahim beseft dat een keuze voor Nederland het meest verstandig voor zijn carrière is. Er is een positieve basis om voor Nederland te kiezen. Maar Ibrahim wil ook het gevoel hebben dat hij op de meest verantwoorde manier tot zijn keuze is gekomen en daar hoort voor hem een persoonlijk gesprek met de bondscoach bij. Door de drukke agenda's van beiden was dat niet meer haalbaar voor de interland tegen Engeland. Daardoor is hij er woensdag niet bij."