Giovanni van Bronckhorst doet transferonthulling over potentiële Oranje-international

Giovanni van Bronckhorst had als trainer van Rangers FC graag naar Schotland gehaald. Van Bronckhorst was tussen 18 november 2021 en 12 november 2022 werkzaam bij de Schotse topclub. Maatsen speelde in het seizoen 2021/22 op huurbasis voor Coventry City, waarna hij Chelsea in de zomer van dat jaar tijdelijk verliet voor FC Burnley. De vleugelverdediger maakt inmiddels veel indruk bij Borussia Dortmund.

Maatsen verhuisde al op jonge leeftijd naar Engeland. Hij doorliep verschillende jeugdelftallen van Chelsea en sloot in de aanloop naar dit seizoen aan bij de hoofdmacht, maar kwam er in de eerste seizoenshelft niet aan te pas. Maatsen verruilde de gevallen grootmacht vervolgens op huurbasis voor Borussia Dortmund en die stap heeft uitstekend uitgepakt. De Nederlander droeg tot op heden negentien keer het shirt van Borussia Dortmund, goed voor twee doelpunten en evenveel assists.

Artikel gaat verder onder video

Maatsen heeft dinsdagavond in de return tegen Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League opnieuw een basisplaats. Maatsen, die door Ronald Koeman wel al werd opgeroepen voor het Nederlands elftal maar zijn debuut nog moet maken, behoorde vorige week in de heenwedstrijd in Dortmund (1-0) nog tot de uitblinkers aan Duitse zijde. Van Bronckhorst had de potentie van Maatsen een paar jaar geleden al opgemerkt. “Hij heeft bij mij nog op de lijst gestaan voor Rangers, ik was heel erg gecharmeerd van hem om hem naar Rangers te halen”, vertelt de voormalig Feyenoord-trainer dinsdagavond in de studio van RTL7.

“Dat is uiteindelijk niet gelukt, maar het is wel een speler met heel veel drive, die altijd naar voren kijkt en verdedigend ook steeds sterker wordt”, is Van Bronckhorst lovend over zijn ploeggenoot. “Hij pakt zijn doelpuntjes mee en dat is zeker heel mooi om naar te kijken.” Van Bronckhorst vertelt niet wanneer hij naar Maatsen precies naar Schotland had willen halen, maar het zou om begin 2022 of de zomer van dat jaar moeten gaan. In het seizoen 2021/22 was Maatsen echter speler van Coventry City. In de zomer van 2022 verruilde hij Chelsea op huurbasis voor FC Burnley, waar hij een sterke indruk achterliet. Hij promoveerde met die club naar de Premier League. Chelsea hield hem vervolgens bij de groep, maar Maatsen mocht in de Premier League slechts één keer starten.

Van Bronckhorst wilde Ian Maatsen naar Rangers halen 👀



'Hij heeft bij mij op de lijst gestaan, maar het is uiteindelijk niet gelukt' pic.twitter.com/SqOUp0CLAg — VTBL ⚽ (@vtbl) May 7, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koeman ziet volgende optie voor linksbackpositie wegvallen

Een potentiële Oranje-international is meerdere maanden niet inzetbaar.